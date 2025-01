Novas regras no subsídio de alimentação: compare quanto recebe em cartão refeição vs. salário

Nova legislação em 2025 aumenta o limite de isenção do subsídio de alimentação para 10,20 euros por dia quando pago em cartão refeição, enquanto mantém o teto de seis euros para pagamentos junto ao salário. A porta-voz da Deco Proteste Soraia Leite esclarece algumas questões como as diferenças entre receber em cartão e com o ordenado - nomeadamente benefícios e desvantagens