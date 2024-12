A Polícia Judiciária recuperou nove das 15 obras de arte que João Rendeiro vendeu ilicitamente depois de terem sido apreendidas a favor do estado. A PJ desconhece quantos quadros estão ainda em falta e quanto valem. A última avaliação foi feita há uma década, o que leva as autoridades a presumirem que as peças que estavam à guarda da viúva valham hoje muito mais dinheiro.

João Rendeiro morreu em maio de 2022 numa prisão da África do Sul.