Novo aeroporto de Alcochete: "Não acredito que fique pronto em dez anos e não acredito que custe oito mil milhões de euros"

Miguel Sousa Tavares analisa a escolha de Alcochete para a localização do novo aeroporto de Lisboa - uma decisão que o comentador acredita ser “a única escolha normal, natural e possível”, desde logo porque será construído em terrenos do Estado, logo “garantidamente não há despesas” nesse sentido. Mas há outras questões para as quais ainda não há respostas e que deixam muitas dúvidas em aberto.