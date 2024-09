O novo ano letivo arranca esta quinta-feira para milhares de alunos em todo o país e, como já é habitual todos os anos, o início das aulas fica marcado pela falta de professores em várias escolas.

Cerca de 117 mil alunos vão começar as aulas sem pelo menos uma disciplina. Informática, português e matemática são as disciplinas com menos professores atribuídos.