Novo governo nos EUA: vitória dos elefantes leva circo Trump a Washington

Donald Trump vê muita televisão e isso nota-se na formação do governo. Vários nomes do próximo executivo americano são famosos por direito próprio: vêm da Fox News, das novas tecnologias ou até da luta livre profissional. A Europa não tem ministros assim e Portugal terá de trabalhar com eles. Trump já conseguiu impôr a Washington uma espécie de circo governativo.