Novo patriarca de Lisboa toma posse. "Carregarei o fardo do sofrimento das vítimas de abusos"

Num dos anos mais duros de sempre para a Igreja Católica em Portugal, o novo patriarca de Lisboa enfrentou o drama dos abusos sexuais e elegeu-o como a sua prioridade máxima. No primeiro discurso depois de assumir o cargo, Rui Valério impôs como meta o combate a este flagelo e, como primeiro compromisso, o diálogo com as vítimas destes crimes.