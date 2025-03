Número de adoções de crianças tem vindo a diminuir. Maioria das famílias procura menores até aos 3 anos

Foram adotadas 203 crianças por 173 famílias - são dados de 2023 que constam do Relatório do Conselho Nacional para a Adoção. A maior parte das crianças à espera de ser acolhida tem mais de sete anos e, regra geral, as famílias procuram menores com menos de três anos. Como consequência, todos os anos quase uma centena de crianças ficam de fora dos processos de adoção