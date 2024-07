Número de menores que morreram por afogamento duplicou em apenas três anos

O número de mortes de crianças e adolescentes por afogamento não para de aumentar. Nos últimos três anos, as mortes duplicaram, um total de 45 menores de idade perderam a vida no mar. As autoridades não sabem explicar o porquê, mas apostam na prevenção. A GNR e a Associação para a Prevenção e Segurança Infantil lançaram esta segunda-feira uma nova campanha de prevenção, recordando as regras de segurança e chamando a atenção para detalhes que podem passar despercebidos aos tutores.