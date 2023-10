Número de mortos no conflito Israel/Palestina não para de aumentar. Já são mais de 1.100 e ainda há centenas de pessoas raptadas

São cada vez mais dramáticos os relatos que chegam de Israel, depois do ataque do grupo terrorista Hamas. O número de mortos já ultrapassa os mil e cem em ambos os lados do conflito e há ainda centenas de pessoas raptadas pelos terroristas, foram levadas à força para Gaza.

A maioria destes são jovens que participavam num festival. Só no recinto do espetáculo já foram encontrados 260 corpos. As forças israelitas dizem já ter recuperado o controlo em todas as áreas, mas ainda há combatentes do Hamas infiltrados no território.