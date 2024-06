Número de operadores abaixo do "mínimo aceitável". Há problemas graves no INEM

O atendimento do 112 é feito por técnicos de emergência localizados em diferentes áreas. Apesar de o sistema funcionar em rede e com redundância, o sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar denuncia que, na manhã desta terça-feira, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM em Lisboa não tinha nenhum técnico disponível para atender chamadas. Isso resultou em dezenas de chamadas em espera, dificultando a resposta a emergências.