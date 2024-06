"Nunca nenhuma empresa deu lucros no 1.º trimestre": presidente da TAP justifica prejuízos de 73 milhões

Os mais recentes desenvolvimentos sobre a demissão da ex-CEO da TAP, que terá sido demitida por ordem de António Costa, coincidem com a audição no Parlamento do atual presidente da transportadora portuguesa, Luís Rodrigues, que garantiu que nunca se encontrou nem conhece o ex-primeiro-ministro.

Questionado sobre os motivos dos prejuízos de 73 milhões de euros no primeiro trimestre, Luís Rodrigues justificou com o pagamento de salários a pilotos e reposição de cortes, mas considera que esse esforço está a dar frutos ao nível do ambiente e da eficiência da empresa.