Nunca um Papa tinha visitado a Córsega. Eis que entra Francisco

No território francês de Mayotte, a passagem do ciclone Chido já fez centenas de vítimas - que podem chegar aos milhares, dizem as autoridades locais. O Papa Francisco referiu-as este domingo nas orações, de tal forma que o próprio presidente francês Emmanuel Macron lhe agradeceu. Foi no final de uma visita inédita à ilha francesa da Córsega, onde Francisco celebrou missa para 15.000 pessoas.