O ministro da Defesa, Nuno Melo,realizou hoje a primeira visita a missões portuguesas no exterior, afirmando no destacamento de caças F-16 na Lituânia que a presença das forças nacionais na região coloca Portugal no “lado certo da história contra as ditaduras e opressão”.

Na base aérea de Siauliai, o ministro explicou que defende que a Ucrânia possa empregar armamento ocidental em território russo, mas somente em "operações defensivas".