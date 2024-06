Nuno Rebelo de Sousa já é arguido. Deputados ameaçam processar filho de Marcelo se ele se recusar a ir à CPI

Nuno Rebelo de Sousa já é arguido no caso das gémeas luso-brasileiras, revelado pela TVI. O filho do Presidente da República mora no Brasil e prestou declarações ao DIAP por carta, invocando este argumento para não comparecer na Comissão de Inquérito. Em resposta, todos os grupos parlamentares avisam que, se tal acontecer, farão queixa à justiça pelo crime de desobediência punível com até dois anos de cadeia.