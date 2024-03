As temperaturas altas deste fim de semana convidam a uma visita à praia, mas as poeiras provenientes do Saara tomaram conta dos céus e o sol está escondido. O tempo deverá manter-se assim até ao final do dia.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) pede um cuidado especial à população mais vulnerável devido à fraca qualidade do ar.