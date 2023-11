O Presidente da República dissolveu a Assembleia da República esta quinta-feira, e convocou eleições legislativas para 10 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a "elevação do gesto" de António Costa ao demitir-se, e agradeceu ao primeiro-ministro demissionário a dedicação ao país durante oito anos, em particular durante a pandemia e as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.