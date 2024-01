"O balanço dos 100 dias de guerra não é favorável a Israel"

Esta quinta-feira assinala-se o 100.º dia de guerra na Faixa de Gaza e, para Miguel Sousa Tavares, o balanço destes 100 dias de conflito "não é favorável a Israel", desde logo pelo número de mortos palestinianos que causou na sequência dos ataques, sem que tenha "liquidado nenhum alto comandante do Hamas".

Além disso, acrescenta o comentador, Telavive "irritou o seu maior aliado, os Estados Unidos", ao mostrar-se intransigente com as soluções apresentadas para o fim do conflito, nomeadamente a solução de dois Estados defendida pelo Ocidente e pela ONU.