O atual presidente do Governo Regional dos Açores pede uma "maioria estável" e um "acordo com o povo. José Manuel Bolieiro, perante a exigência do Chega em integrar o executivo, garante não aceitar "chantagens".

"O que recebi do Chega foi um rasgar de acordos. Quando todos falam do fantasma, eu falo do anjo, que é o povo", afirma.