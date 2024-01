líder da Iniciativa liberal diz que, no dia a seguir às eleições, andar aos gritos não vai resolver os problemas do país. “O desenvolvimento do país não se faz nem aos gritos, nem com ressentimento, medo ou raiva”, afirmou aos jornalistas, à margem de uma visita a uma incubadora de empresas ligada à Universidade de Coimbra. Rui Rocha afirmou que o caminho do partido será o das propostas transformadoras e não o partido da reclamação.