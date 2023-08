O Dia Mais Feliz da vida de Maria Teresa: quando o namorado voltou do Ultramar

Vivemos agora uma guerra na Europa. As notícias são marcadas pelos temas sombrios próprios disso mesmo. Torna-se talvez um pouco mais fácil perceber como o dia mais feliz da vida de alguém seja o fim da guerra ou o fim da comissão de serviço. No caso dos 800 mil portugueses envolvidos na guerra do Ultramar, o que se passou são ágoras memórias com quase cinquenta anos.