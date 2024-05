O discurso "catastrofista" de Miranda Sarmento e Marcelo "deslumbrado consigo próprio": Miguel Sousa Tavares na íntegra

Na 5.ª Coluna desta semana, Miguel Sousa Tavares analisa as declarações do ministro das Finanças, que se manifestou preocupado com as contas públicas no fim do primeiro trimestre. Miguel Sousa Tavares afirma que, se “o grosso” de uma despesa está concentrado no mês de janeiro, Miranda Sarmento não “pode dizer que afinal não era o que estávamos à espera”.

Entre polémicas sobre as ex-colónias, Miguel Sousa Tavares frisa também que o Presidente da República “está completamente perdido de si próprio”, e que é, neste momento, um “perturbador institucional”.