O antigo regime não gostava dos grandes painéis pintados por Almada Negreiros, e que figuram num dos locais mais emblemáticos do trauma colonial. Preferia, na verdade, que não existissem.

São os painéis da gare marítima Rocha Conde D´Óbidos, de onde partiam os navios com soldados para a guerra em África. Trata-se de uma das obras-primas do artista modernista e estão agora a ser restauradas, com ajuda internacional.