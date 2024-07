60% das rendas em Portugal não são declaradas ao fisco. "Há senhorios que não querem recibos porque é mais fácil tirar o inquilino do imóvel", diz João Massano, presidente do Conselho Regional de Lisboa (CRL) da Ordem dos Advogados. O advogado considera que as dificuldades no despejo, a destruição dos imóveis, a imigração e a falta de fiscalização são alguns dos fatores que explicam a elevada percentagem de arrendamento ilegal