Rita Silva é uma das porta-vozes da manifestação "Casa Para Viver", que interrompeu o debate do pactote Mais Habitação na Assembleia da República esta quinta-feira.

A representante do movimento garante que o programa do Governo são "sobretudo incentivos fiscais", que não resolvem a dimensão do problema da habitação. Rita Silva garante ainda que a falta de casas é "uma falácia" e que existem milhares de casas vazias no país, que pertencem aos privados.