"O Governo continua a ignorar-nos". Como os doentes viram o debate sobre juntas médicas

Os doentes que deram a cara para denunciar este problema, numa grande reportagem da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), viveram hoje um carrossel de emoções. Começaram a ver o debate na Assembleia da República com grande esperança, mas acabaram mais revoltados do que no início, porque o Governo e a maioria socialista não assumiram os compromissos de que estavam à espera. Nem sequer o pagamento de retroativos, como exigido pela provedora de Justiça