As explicações acerca do caso dos CTT para já, são poucas. Não se percebe exatamente qual era a intenção do Governo e até onde queria comprar ações da empresa que já foi pública e agora é privada.

À direita, os partidos acusam o Governo e o PS de usarem a Parpública e o dinheiro dos contribuintes para fins políticos. O Chega quer mesmo uma audição de Pedro Nuno Santos no Parlamento.