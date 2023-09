O Presidente da República marca novamente presença na mais antiga feira de vinhos do Douro, esta quinta-feira.

Aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa reage às previsões de São Bento em relação ao Orçamento do Estado 2024, observando que "o Governo está atento àquilo que é preciso lançar de liquidez na economia". "Significa que tem uma folga no quadro do PRR e tem uma folga no quadro da gestão orçamental", explica.