"O grande objetivo de Israel é o Irão" - e há um ano que o governo israelita já o tinha dito

Numa altura em que a tensão é cada vez maior no Médio Oriente, Miguel Sousa Tavares lembra que Israel já tinha deixado claro que estava em guerra "em quatro frentes" e não apenas na Faixa de Gaza. "Pouco depois de ter começado a resposta de Israel ao 7 de outubro, o ministro da Defesa israelita disse 'nós estamos em guerra em quatro frentes' e, na altura, muitas pessoas não perceberam", diz, no seu comentário semanal no Jornal Nacional, explicando que Telavive se referia ao Hamas (em Gaza), aos Houthis (do Iémen), ao Hezbollah (do Líbano) e ao Irão.