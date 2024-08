O homem que transforma o relato de futebol em canção chegou à televisão

A paixão do futebol precisa de um outro tipo de magia, quando não é possível ver o jogo. João Ricardo Pateiro, uma das vozes mais emblemáticas da rádio nacional, transformou os relatos num espetáculo imperdível- É ele quem sabe fazer do relato uma canção. Estreia-se amanhã no novo canal V+ TVI, que arranca esta sexta-feira.