O INEM está um caos e o presidente sabe-o. Luís Meira colocou o lugar à disposição

No SNS, a resposta de emergência tem enfrentado tempos difíceis. O presidente do INEM, Luís Meira, admitiu que a degradação do serviço é inegável. Ouvido esta terça-feira na Comissão Parlamentar de Saúde, o responsável reconheceu os desafios enfrentados pela instituição e garantiu que p seu lugar está à disposição da ministra.