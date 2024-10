O Joker apaixonou-se? É "Loucura a Dois", já nos cinemas com Joaquin Phoenix e Lady Gaga

A história que vimos no grande ecrã em 2019 ganhou uma sequela, mas - desta vez, Joaquin Phoenix divide o protagonismo com Lady Gaga. Porque "Loucura a Dois" se trata de um musical, ambos cantam e dançam e apaixonam-se, apesar das circunstâncias dramáticas. Joker está preso porque cometeu vários homicídios, responde em tribunal com e sem a máscara que o tornou popular, está mais fragilizado do que nunca, mas apaixonou-se pela primeira vez. Ao som de vários clássicos do cancioneiro americano, o realizador Todd Phillips orquestra um bailado sobre a redenção e a saúde mental. "Fiquei profundamente comovida com esta história", confessa Lady Gaga, cuja nomeação para um Óscar já começou a ganhar entusiastas nas redes sociais.