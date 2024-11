"O maior dever dos pais é proteger". Criança exposta a perigo em confronto violento no trânsito em Algés: psicóloga alerta para consequências

Um vídeo que mostra dois condutores, que se terão desentendido no trânsito, numa cena de pancadaria, tornou-se viral nas redes sociais. As agressões escalaram e terminaram com duas viaturas danificadas, em Algés. Num dos carros estava uma criança. A psicóloga Melanie Tavares defende que a criança deve receber apoio psicológico para lidar com o impacto do confronto e que o pai deve ser responsabilizado pelo incumprimento do dever de proteção