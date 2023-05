O mesmo serviço é 63 euros por ano mais barato em Espanha. Em Portugal, a internet no telemóvel é mais cara do que a média europeia

O acesso à internet através do telemóvel é muito mais caro em Portugal no que na média da União Europeia.

A situação agravou-se ao longo dos últimos anos, com os tarifários das telecomunicações a aumentar no nosso país, ao contrário da tendência de descida na maior parte dos outros mercados.

A situação é tão grave, que a Anacom recomenda mesmo algumas alterações na tarifa social de internet, para que as pessoas não fiquem privadas deste serviço que se tornou de primeira necessidade.