Na primeira intervenção nos últimos cinco anos, o embaixador da Coreia do Norte junto da ONU avisou que a ameaça nuclear na península coreana está a atingir níveis superiores aos da guerra fria.

Kim Song defendeu ainda que o lançamento do míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte para o mar do Japão, esta semana, não põe em causa a segurança nipónica e decorreu no âmbito do direito do país à defesa o seu território.