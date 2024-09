"O objetivo deles é sempre o dinheiro": quadrilha de "El Ruso" raptou três mulheres em cinco meses (e todas se chamavam Maria)

Por cá, a maioria passou a conhecer 'El Ruso' apenas depois da polémica fuga, mas é além-fronteiras que tem um longo historial de crimes graves, como por exemplo o de ter sido pioneiro no fenómeno conhecido como 'A febre dos raptos expresso', que no início da década de 2000 atormentaram o Paraguai.

Ainda antes de ter orquestrado os sequestros do filho de um ministro da saúde e da filha do antigo presidente do Paraguai, o grupo de Rodolfo Lohrmann já dominava as manchetes dos jornais daquele país e da Argentina. A imprensa chamava-lhes 'La banda de las Marías', em português "O bando das Marias". Isto, porque as primeiras vítimas sequestradas por 'El Ruso', para além de pertencerem a famílias endinheiradas, todas se chamavam Maria.