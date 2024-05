Ai Weiwei, um dos maiores artistas da atualidade, abriu as portas do novo estúdio em Montemor-o-Novo à TVI. Há quatro anos que o artista e ativista chinês vive exilado em Portugal, onde procura evitar a perseguição do regime de Pequim.

Foi no Alentejo que Ai Weiwei construiu uma obra de arte de três mil metros quadrados para refletir sobre o estado do mundo. Da censura à liberdade, de Gaza a Taiwan, o artista também não poupa nas criticas ao Ocidente.