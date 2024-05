O pagamento do subsídio de refeição é obrigatório? Dinheiro ou cartão? Tire aqui as suas dúvidas

Os subsídios de refeição são benefícios sociais atribuídos aos colaboradores das empresas para compensar os encargos que têm com a alimentação durante o horário laboral. Este subsídio pode ser pago em dinheiro ou cartão de refeição. É possível escolher o meio de pagamento? Qual é o mais vantajoso? O advogado Filipe Calhau tira-nos todas as dúvidas, no Diário da Manhã da TVI.