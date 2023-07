"O país está pior que no ano passado e muito pior que há dois anos": Chega e PCP antecipam debate sobre o Estado da Nação

Os partidos antecipam o debate sobre o Estado da Nação, que acontece esta quinta-feira. O PCP garante que "este é um país de desigualdades", sublinhando a "falta de respostas aos problemas" por parte do Governo. ."Este Governo parece um barco à deriva e um dia vai naufragar", afirma o Chega, acrescentando que o "país está pior do que no ano e muito pior do que há dois anos"