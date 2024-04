O "patriotismo saloio" do novo Governo, os desafios da NATO e o regresso do serviço militar obrigatório: 5.ª Coluna na íntegra

Na rubrica 5.ª Coluna desta semana, Miguel Sousa Tavares analisa as primeiras 48 horas do Governo de Luís Montenegro, criticando desde logo a "manifestação de patriotismo saloio" com a primeira medida anunciada: a alteração do símbolo do governo, recuperando o escudo e a esfera armilar.

Miguel Sousa Tavares comentou ainda o debate em torno do serviço militar obrigatório, que está a marcar a atualidade, e assinalou os 75 anos da NATO, salientando os desafios que se impõem à Aliança Atlântica.

Por último, o comentador analisa ainda o ponto de situação do conflito no Médio Oriente, que está a ser marcado por ataques israelitas contra alvos civis.