"O pessoal está todo contente": Campo e Sobrado voltam a ser duas freguesias distintas após 12 anos

A união de freguesias de Campo e Sobrado, no concelho de Valongo, são um exemplo de freguesias que recuperam a autonomia com os processos de agregação. Nos censos de 2021, as duas vilas juntas tinham cerca de 15.300 habitantes. Já nos de 2011, antes da agregação, a população de Sobrado andava nos 6.700 habitantes e a de Campo nos 9.000. Voltam agora a ser duas freguesias distintas.