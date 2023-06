O Presidente da República antecipou, já esta sexta-feira, que não vai deixar recados ao Governo no discurso do 10 de junho. Até porque, nas conversas desta tarde com os jornalistas, os recados já seguiram.

Foi durante o passeio pelas ruas da Régua - cidade que acolhe este ano as comemorações - que Marcelo Rebelo de Sousa explicou porque não dissolveu o Parlamento e voltou a lembrar que a maioria absoluta não dá desculpas ao Governo para não fazer o que se impõe para o país.