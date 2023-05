O poder do voto é o principal instrumento da democracia, foi o que lembrou o Presidente da República. É esse o poder de quem sente que o 25 de Abril está ainda por cumprir.

Num discurso na sessão solene que procurou justificar o valor da democracia, Marcelo Rebelo de Sousa avisou que o tempo não volta atrás e que o povo terá sempre a liberdade de escolher o que quer.

“O povo vai escolhendo, com sentido de Estado, com bom senso, com moderação e com boa educação, ao longo do tempo o 25 de Abril que quer”, disse.