José Gusmão esteve no CNN Prime Time, onde analisou a entrevista de António Costa à CNN Portugal esta segunda-feira.

Para o representante do Bloco de Esquerda, o primeiro-ministro fez "uma declaração de solidariedade" para com a manifestação da habitação deste domingo, mas não passam de palavras. José Gusmão garante ainda que Costa mostra "pouca fé no pacote Mais Habitação".