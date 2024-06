"O problema está no alojamento e nas más condições". Agricultura intensiva está dependente de mão de obra imigrante

No Alentejo, a agricultura intensiva tornou-se altamente dependente da mão de obra imigrante. Em localidades como Odemira e Ferreira do Alentejo, os trabalhadores imigrantes já superam em número a população local. Este fenômeno reflete a necessidade crescente de força de trabalho estrangeira para sustentar as operações agrícolas em larga escala na região, evidenciando o impacto significativo da imigração na economia agrícola local.