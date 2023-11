"O que está aqui em discussão quando falamos dos 30% é o valor hora do salário"

Manuel Pizarro considera que foram dados passos importantes na reunião com os sindicatos dos médicos, mas avisa que é necessário ter em conta a conjuntura atual e a situação dos restantes funcionários públicos. O Ministro da Saúde desvaloriza, no entanto, as exigências de aumentos salariais em 30%, pois diz que o que está em causa é o salário por hora que já aumenta com a redução da carga horária semanal e lembra que nenhum acordo pode colocar em causa o funcionamento do SNS.