"O que está em questão não é o incêndio, o que está em questão é a ambição de certas criaturas pelo poder"

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, acusou a oposição de tentar derrubar o seu governo aproveitando-se da crise causada pelo recente incêndio. Albuquerque reconheceu a possibilidade de uma moção de censura, caso seja apresentada. O CDS, parceiro de coligação do PSD no governo regional, anunciou a criação de uma comissão para investigar as falhas na resposta ao incêndio.