O que fazer se estiver grávida, se ficar grávida: ministra da Saúde dá esclarecimentos na TVI sobre processo experimental (que pode passar a permanente)

A ministra da Saúde Ana Paula Martins esteve no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) desta segunda-feira, onde abordou a experiência da Linha SNS Grávida, os problemas do INEM e a fixação de profissionais de saúde no SNS. No final, foi ainda confrontada com o caso das mortes alegadamente causadas por atrasos do INEM. Deu ainda esclarecimentos sobre o novo processo experimental de três meses no SNS para lidar com as grávidas - processo esse que pode ser replicado noutras especialidades