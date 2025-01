O que vai marcar 2025? Esta é a visão “Global” de Paulo Portas sobre como este ano se vai desenrolar

No primeiro Global de 2025, onde faz uma antevisão mês a mês do que se pode esperar deste ano, o comentador avisa que uma vitória dada por Trump a Putin na Ucrânia daria margem para o presidente russo – numa altura em que assinala 25 anos no poder – ponderar “para onde vai a seguir.

“O que é muito perigoso porque os bálticos são membros da NATO e da União Europeia”, reitera.

Já em Israel, Paulo Portas antecipa eleições antecipadas marcadas por Benjamin Netanyahu já no verão.

Além de reflexões sobre o estado do mundo, Paulo Portas deixa ainda sugestões culturais para um ano que se espera marcante. Vejamos agora, mês a mês, os seus destaques.