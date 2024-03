António Costa demitiu-se há quatro meses, mas continua sem haver um avanço do processo na Justiça. Miguel Sousa Tavares esperava maior celeridade na investigação ao ainda primeiro-ministro, e lamenta que isso não tenha acontecido.

Esse foi um dos temas da 5.ª Coluna, rubrica do Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), em que as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente também foram abordadas.