"Objetivo era evitar a destruição do grupo Wagner". Em parte incerta, Prigozhin explica motivações da rebelião na Rússia

Yevgeny Prigozhin continua em paradeiro incerto, mas falou, esta segunda-feira, pela primeira vez numa mensagem áudio.

O líder do exército de mercenários não diz onde está, mas diz que não assinaram qualquer contrato com o Ministério da Defesa russo. E, portanto, há dúvidas sobre o que consta do suposto acordo com o Kremlin, que fez travar a marcha até Moscovo.

Nesta história que continua mal contada, Prigozhin diz que a revolta de sábado não era para derrubar Putin, mas apenas a responsabilização das chefias militares pelos erros russos na guerra da Ucrânia.

O antigo aliado de Putin também não esclareceu se está na Bielorússia, com terá sido combinado, nem qual o destino das suas forças mercenárias.